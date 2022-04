Pompeii. L’affresco a figure erotiche dimenticato

La mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è stata anche l’occasione per valorizzare reperti dimenticati nei magazzini del Parco Archeologico di Pompei. Lo ha affermato il direttore generale dei Musei Italiani, Massimo Osanna, ed ora sul sito Facebbok é stata messa in evidenza la bellezza e l’eleganza di un frammento di affresco che è stato di recente restaurato ed è ora visibile nella summenzionata mostra allestita nella Palestra Grande del parco Archeologico di Pompei. Il frammento è di provenienza incerta e probabilmente faceva parte degli apparati decorativi di una volta, decorata con affreschi e stucchi erotici e raffinati.

Sono rappresentati, a sinistra, un satiro e una menade danzante, avvolta in un panneggio fluttuante; al centro, uno scomparto divisorio contiene un delicato motivo di girali fitomorfi; a destra, una scena incompleta di cui si conserva parte del volto di un erote alato alla cui sinistra si trova una figura femminile della quale resta solo parte del corpo e del panneggio svolazzante rosso.

Entrambe le scene rappresentate sono racchiuse in due cornici dorate decorate con un motivo a dentelli.

In passato l’affresco è stato ricomposto su un pannello ed è rimasto custodito per anni nei depositi del Parco. Il restauro è consistito in un’accurata pulitura e rimozione dei materiali risalenti ai vecchi interventi, ormai alterati, che impedivano la lettura del tessuto decorativo.