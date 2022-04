Pompei. Personale dell’artista Nello Petrucci

EPOPTEIA, la mostra dell’artista pompeiano, Nello Petrucci, rappresenta l’anteprima di un suo nuovo progetto che l’artista Nello Petrucci presenta per la prima volta assoluta nella sua città nativa (presso l’hotel Habitat 79) come gesto d’affetto e di gratitudine.

Si tratta di una selezione di circa diciassette opera, per lo più composti da Stampa su carta Fine Art Giclèe e serigrafie, e tre sculture provenienti dal suo archivio. Prende forma così “EPOPTEIA”. Un racconto surreale ed ironico che, come contenuto nel titolo, rimanda ad un processo conoscitivo in cui il soggetto conoscente non si distingue dall’oggetto conosciuto: forma quindi la simbiosi di un incontro tra due realtà diverse in cui la prima non predomina sulla seconda ma lo induce su un percorso di illuminazione e di esperienza.

