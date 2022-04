Scafati. Fermato dalla Polizia Locale dichiara false generalità, denunciato

Fermato e sanzionato dalla polizia municipale fornisce false generalità ma viene scoperto e denunciato. È accaduto alcuni giorni fa in località Bagni, quando nel corso di controlli disposti dal comandante Salvatore Dionisio è stato fermato un soggetto residente in provincia di Napoli che era privo di documenti di identità e di circolazione di un autocarro dedito alla consegna di merci. Agli agenti che gli hanno contestato alcuni verbali aveva riferito essere altra persona residente nel casertano. Ma gli agenti insospettiti dal comportamento del conducente del veicolo con l’ausilio del comandante giunto sul posto hanno scoperto che in realtà si trattava di un soggetto residente a Napoli che non aveva la patente di guida per quel veicolo. Grazie anche alla collaborazione della locale Tenenza Carabinieri il soggetto è stato scoperto dopo che in altre occasioni aveva fornito le generalità di altra persona probabilmente ignara dei fatti. Inoltre una volta verificato anche il veicolo gli agenti hanno scoperto che era stata inserita la carta conducente di un’altra persona. Per lui subito scattata denuncia per aver reso false generalità e sanzioni per oltre 3 mila euro anche al titolare della ditta proprietaria del veicolo soggetto a fermo per 3 mesi.