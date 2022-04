Scafati. Un anno di mensa scolastica da dimenticare: ora mancano anche i piatti

Aumentano i costi delle materie prime, e così le mense scolastiche del comune di Scafati chiedono ai giovani alunni di portare da casa un piatto per mangiare. L’anno scolastico 2021-2022 passerà alla storia come una stagione di profondi problematiche relative al servizio mensa, partito in ritardo e continuato tra continui disagi. I giovani alunni della città hanno potuto godere del servizio solo dallo scorso Dicembre, e diversi sono stati gli episodi di cronaca nei quali i genitori hanno denunciato una bassa qualità dei pasti, con tanto di pasta cruda e ceci amari. Purtroppo le problematiche non si concludono e anzi, investono ora anche il materiale necessario per concludere il percorso di approvvigionamento. Il tutto parte dell’inizio del mese corrente, quando con la fine dell’emergenza epidemiologica la ditta appaltatrice ha lamentato un aggravio pesante dei costi necessari per portare sulle tavole delle scuole scafatesi dei pasti di qualità. Da quel momento è partita una forte contrattazione tra l’amministrazione comunale, i dirigenti scolastici e la società incaricata delle provvigioni per capire come si sarebbe potuto continuare almeno fino a fine anno. Un’interlocuzione non facile visto che l’amministrazione da un lato non può facilmente aumentare le somme a disposizione visto un iter burocratico che si concluderebbe in Consiglio Comunale, mentre dall’altro lato la ditta è arrivata anche a minacciare una prematura conclusione del contratto che dura fino al prossimo Ottobre. “Ci sono stati diversi incontri nei quali abbiamo provato a dare una soluzione ad un problema della ditta che è reale, perché è assolutamente lecito parlare in periodo di pandemia e di guerra di aumento di costi delle materie prime. Basta andare a fare la spesa per capirlo” spiega l’assessore all’Istruzione Daniela Ugliano, comunque vigile sul tema:” Noi abbiamo attivato il nostro ufficio legale per capire effettivamente quanto siano aumentati i costi e le cifre che nel futuro prossimo l’amministrazione dovrà mettere a disposizione per il servizio mensa.”. Al momento però a pagare della situazione dovranno essere gli alunni, costretti ogni giorno a portare da casa nientedimeno che un piatto biodegradabile o un piatto di plastica dura lavabile. “E’ uno sforzo che richiediamo fino alla fine del corrente anno scolastico per evitare che il sistema mensa vada in crisi a poche settimane dalla conclusioni delle lezioni” conclude Ugliano.