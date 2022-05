Angri. L’erba alta nelle giostrine nasconde le vergogne dell’amministrazione

No c’è qualcuno che ha accesso alle aree attrezzate verdi della città: l’erba alta! La nuova denuncia è contenuta nelle foto di cittadini indignati che vogliono riappropriarsi di questi piccoli ma importanti spazi verdi realizzati tra la Via Nazionale Taverna, Via Papa Giovanni XXIII, Parco Satriano e Via Leonardo Da Vinci dove c’è anche una giostrina inclusiva per i bambini “speciali” che avrebbero maggiormente bisogno di vivere questi spazi aperti e protetti non solo dai lucchetti arrugginiti.

L’erba nasconde le vergogne

La mancata manutenzione del verde e, sopratutto, l’erba alta nasconde le vergogne di un’amministrazione imbarazzante e scollata completamente dal territorio, chiusa e in confusione nel Palazzo Comunale dove pare certificata e carente la competenza e la programmazione, qui da oltre un lustro e mezzo con cade una sola testa per mancate responsabilità, anzi vige la paradossale logica dello strumento delle performance.







Cosimo e i suoi accolti tirano a campare. Lo sdegno dei cittadini

Sindaco e assessori dietro un gioco di parole e pelosa retorica tirano a campare e chi rivendica spazi verdi e aree attrezzate deve subire l’imbarazzante silenzio di questa amministrazione diversamente politica. “Fateci sapere quando vi deciderete ad gestire almeno l’ordinario, non se ne può più il paese è diventato invivibile da ogni punto di vista” dice indignato un cittadino guardando dalle sbarre l’area attrezzata di Viale Leonardo Da Vinci. Angri è un paese in coma irreversibile ucciso dall’incompetenza amministrativa tout court.



Luciano Verdoliva