Pompeii. Parco archeologico: accesso al pubblico per i cantieri

Le attività in corso nei grandi cantieri di Pompei sarà raccontata al pubblico dei visitatori affezionati. Si tratta di un’iniziativa per la community MyPompeii. Nei mesi di maggio e giugno il Parco archeologico di Pompei aprirà al pubblico i suoi più importanti cantieri di valorizzazione e restauro: la casa delle Nozze d’argento, la casa dei Dioscuri, la Villa suburbana di Civita Giuliana, la casa dei Vettii, le fontane pubbliche, la torre di Mercurio, la casa di Castricio e la casa della Biblioteca presso l’Insula Occidentalis, la Villa di Diomede, le Terme Femminili del Foro, il cantiere per la manutenzione del verde, il Parco del Polverificio Borbonico, la Villa San Marco.







Strutture di prestigio

Si tratta di strutture di grande prestigio, presso le quali sono in corso interventi di messa in sicurezza e restauro, che saranno raccontati direttamente dagli addetti ai lavori. Un’occasione per conoscere la delicata e al tempo stesso complessa attività di restauro, attraverso il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo – archeologi, architetti, restauratori e ingegneri – ma anche di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di eccezionale pregio e raffinatezza o di straordinaria condizione di ritrovamento. Ogni giovedì, dal 5 maggio fino al 23 giugno, in due turni di visita per ciascun cantiere – alle ore 11,00 e alle ore 12,00 – per massimo 20 persone per turno sarà possibile prenotarsi per accedere a uno dei cantieri, secondo un calendario diffuso dal sito del Parco Archeologico di Pompei. L’iniziativa è riservata agli abbonati alla My Pompeii card. La prenotazione potrà essere effettuata al seguente indirizzo mail: mypompeiicard @beniculturali.it