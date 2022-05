Pambuffetti, supercar italiane crescono

Le supercar di Pambuffetti. In cantiere una futura gamma di modelli sportivi e lussuosi.

Pambuffetti, start up umbra nata nel 2018 e guidata da Juri Pambuffetti, ha già realizzato la prima hypercar PJ-01 che sarà prodotta in 25 esemplari. Dell’affascinante vettura sta per partire la fase di piena industrializzazione. La Pambuffetti PJ-01 è nata dall’utilizzo di componenti e tecnologie da competizione ed adattata alla circolazione stradale, volutamente di stampo racing.

Nel dettaglio: una coupé bassa e lunga (4,70 mt) a motore centrale V10 5.2 aspirato da 820 CV e trazione posteriore che sfrutta un telaio di nuova concezione ispirato alle monoposto per sostenere una carrozzeria in carbonio pre-preg, opera del progettista modenese Franco Sighinolfi. Anche la posizione di guida è innovativa: ispirata al motorsport, con la pedaliera più alta del bacino per migliorare l’aerodinamica ed offrire il giusto comfort. La parte anteriore risulta così svuotata per lasciare spazio all’ottimizzazione dei flussi aerodinamici.

La massa a vuoto di 1.100 Kg si traduce in un rapporto peso/potenza di 1,34 kg/CV che, unito a numerose componenti di derivazione racing (traction control e ABS regolabili su 12 posizioni ed escludibili, sospensioni push-rod, acceleratore fly by wire programmabile, ammortizzatori regolabili e freni), garantisce prestazioni di altissimo livello.

Il motore promette una velocità massima superiore ai 320 km/h ed un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Numeri da supercar di altissimo livello e con finiture interne in fibra di carbonio. Il tutto ad un prezzo base di 1,5 milioni di euro (tasse escluse) per i fortunati acquirenti dei 25 esemplari previsti. Un’auto senza compromessi, che non guarda a logiche di marketing, ma punta dritto alle emozioni; un prodotto diverso, che ben si adatta alla strada, ma che non manca mai di far capire la sua natura pistaiola.

Un importante contributo alla nascita della Pambuffetti PJ-01 è arrivato dalla matita del designer Marco Sforna, che ha lavorato su una linea aggressiva, ma sinuosa, nella quale nessun aspetto prevalesse sull’altro, nella perfetta armonizzazione degli elementi per donare eleganza all’insieme.