Nocera Inferiore. Approvato in giunta il Daspo urbano.

“Ieri in Giunta comunale abbiamo approvato la modifica al regolamento di Polizia Locale per l’applicazione del così detto DASPO urbano, una misura di tutela della legalità e della sicurezza contro fenomeni delinquenziali che turbino la vita cittadina (“spaccio”, risse, ecc.)” Così in una breve nota il sindaco Manlio Torquato.

È un provvedimento amministrativo che affianca le attività di polizia.

“La misura, resasi ulteriormente necessaria dopo i recenti episodi delinquenziali e di rissa verificatisi nei luoghi della c.d. movida, vede Nocera come uno dei Comuni maggiormente impegnati su questo fronte, e dopo Napoli uno dei primi comuni in Campania ad averne previsto l’adozione. “Il prossimo consiglio comunale ne ratifichera’ l’approvazione” conclue il sindaco Manlio Torquato