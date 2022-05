Nola. Ritornano i “PANINARI”, primo evento in Italia dedicato al fenomeno di costume degli anni 80

In un momento così delicato trova spazio questo dissacrante, irriverente e contagioso

event/party. Una serata a tema , un format nuovo dedicato al fenomeno italiano di moda,

costume e food che si colloca tra i primi degli anni 80 agli inizi degli anni 90.

Nello spazio di questa struttura, nata da una fabbrica di produzione di travi di cemento e

materiali edilizi , posizionata tra l’incrocio di due linee ferroviarie per facilitare il carico e lo

scarico merci che è sempre stata un luogo simbolo di Nola, è stata ambientata una

scenografia con oggetti, moto, auto e costumi tipici di quegli anni.

Un gruppo di attori/ballerine/ballerini con out fit composto da capi di abbigliamento come

piumini, cinturoni, scarpe da barca, stivali da cow boy, zainetti e accessori colorati tutto

rigorosamente appartenenti a quei brand , a quelle firme che erano un must essenziale per

accedere alle comitive dei “paninari” . Una serata musicalmente dedicata ai miti di quegli

anni, a partire dai Duran Duran , Wild boys era la loro canzone, ai Pet Shop Boys a Boy

George and the Culture Club.

Anche il cibo in tema, infatti una parte del menù è stato composto con i famosi cibi “Junk “

con la presenza del mitico panino con hamburger e tantissime salse, ricordiamo che erano

gli anni in cui si celebravano i fast food. Una parte delle scene è stata ispirata alla famosa

trasmissione di successo DRIVE IN .

A guidare la serata Nicola (NicoP) Pellegrino che ha raccontato, sull’intro di alcuni grandi successi,

curiosità di moda e costume ma anche aneddoti e storie legate alla vita sociale al tempo dei

paninari. La colonna sonora è stata curata dai i djs MATTEO PALMIERI e ANTONIO MARIGLIANO.

L’idea nasce dal proporre ai locali notturni una one night frizzante, eccentrica ed anche in

contro tendenza; un format semplice, emozionante e bell; studiato, elaborato e sviluppato

da un team di operatori del settore che è prima di tutto un gruppo di amiche ed amici (

Stefania Ruotolo, Danilo Ruocco, Giovanni Santaniello, Gianna Maddaloni, Ilaria Vincenti, Simona

Napolitano Giuseppe Napolitano, Alessia Nappi e la Reporter sui Roller Claudia Nappi)

Queste le considerazioni dell’event manager Nicola Pellegrino:

“L’idea nasce dall’ esigenza di creare un’ offerta di divertimento per una generazione che a

riguardo l’ha fatta da padrona. Eravamo la generazione che portava in piazzetta I COLORI, grazie al

look e al make up eccessivi e stravaganti; LA MUSICA, con i nostri bei radioni a cassetta ben fermo

in spalla dell’amico che ogni comitiva doveva avere; e soprattutto tanto tanto ENTUSIASMO.

Un’idea subito condivisa e sposata appieno dall’ amico e socio VENANZIO LUCA AMOROSO che

non ha perso tempo a dare operatività ed energia al progetto.