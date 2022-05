Pompei. Torna col cardinale Mario Grech la Supplica in presenza

A Pompei si recita, domenica 8 maggio, la Supplica alla Vergine del santo Rosario guidata dal Cardinale Mario Grech, con il pensiero rivolto all’Ucraina.

Il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi reciterà la preghiera

assieme ad almeno 10 mila fedeli che si riuniranno nella città mariana. La città sarà blindata come in ogni occasione del genere per accogliere i tantissimi fedeli provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo per l’appuntamento con la recita della preghiera composta dal Beato Bartolo Longo nel 1883.

Dopo i due anni segnati dalla pandemia da Covid-19, molti saranno i fedeli che riprenderanno la tradizione del percorso a piedi per partecipare alla Supplica.

A presiedere il rito sarà il cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. Nato a Qala (Malta), diocesi di Gozo, il 20 febbraio 1957, il Cardinale Grech ha compiuto gli studi a Gozo. Dopo l’ordinazione sacerdotale ha

proseguito a Roma gli studi superiori all’Università Lateranense e il Dottorato in Diritto Canonico all’Angelicum. In patria ha esercitato il ministero presso la Cattedrale di Gozo, nel Santuario Nazionale di Tá-Pinu, ed è stato parroco nella parrocchia di Kercem. Il 26 novembre 2005 il Santo Padre Benedetto XVI lo

ha nominato Vescovo di Gozo. Il 2 ottobre 2019 Papa

Francesco lo ha nominato Pro-Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi e Il 15 settembre 2020 gli ha conferito l’incarico di Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, e il Concistoro del 28 novembre 2020 lo crea e pubblica Cardinale.