Pompeii. La cornice del Teratro Grande il 26 luglio ospiterà il concerto della regina del rock

Patti Smith partirà dal Teatro Grande di Pompei, il 26 luglio, per il suo tour italiano. I maggiori quotidiani italiani e le riviste di musica stanno ruportando la notizia dell’esibizione graffiante della sacerdotessa del rock negli Scavi di Pompei.

E’ un grande evento internazionale di musica che conferma la predilezione di Massimo Osanna per la città di Pompei da cui riceverà il 20 maggio la cittadinanza onoraria perché ha riportato il Parco Archeologico alla vetta delle mete culturali del tiurismo eurtopeo L’evento s’inserice sulla scia dell’esibizione leggendaria dei Pink Floyd, ripresa nel film cult “Pink Floyd: Live at Pompeii” nel 1972.

Patti Smith é un’icona leggendandaria del rock che ha completato con versi poetici e politici che hanno fatto la storia ed é questo il motivo per cui viene considerato come una sacerdotessa per la sua figura carismatica. Si esibirà accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico storico Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford, in uno show che replica i brani indimenticabili della sua esemplare carriera.