Pompeii. “Sogno di volare” progetto teatrale per i giovani che incontrano la stampa

Dopo un anno di prove teatrali, il 5 maggio alle ore 15,30 presso l’Auditorium degli scavi i ragazzi, protagonisti dello spettacolo “Sogno di volare” e tutta la produzione assieme al Direttore Generale del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtrieghel incontreranno la stampa per raccontare il progetto, lo spettacolo e la lor esperienza.

“Sogno di volare”, il progetto di teatro per i giovani del territorio, prima produzione assoluta del Parco archeologico di Pompei diventa realtà.

Il 27,28 e 29 maggio i ragazzi dell’Istituto Liceale Pascal di Pompei e Istituto tecnico Pantaleo di Torre del Greco – selezionati su base volontaria, porteranno in scena al Teatro grande di Pompei la commedia “Uccelli” di Aristofane con la regia di Marco Martinelli, musiche di Ambrogio Sparagna e disegno luci di Vincent Longuemare, professionisti della scena teatrale, di fama internazionale.

Si tratta della prima produzione teatrale del Parco archeologico di Pompei, realizzata in collaborazione con Ravenna Festival, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Giffoni Film Festival.

S’inserisce in un protocollo di intesa stipulato, in attuazione del Piano strategico, lo scorso aprile tra il Parco archeologico di Pompei, il Grande Progetto Pompei/Unità Grande Pompei e l’Ufficio scolastico regionale della Campania – finalizzato a coinvolgere le scuole del territorio e stabilire un legame concreto tra le antiche testimonianze e i giovani fruitori, in un percorso volto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico.