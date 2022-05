Scafati. Caduto dal tetto, drammatico lutto per la famiglia Salvati

Tragedia in Via Zara. Verso le 13,45 è stato rivenuto davanti la sua abitazione in via Zara il corpo senza vita di Crescenzo Salvati, padre del Sindaco Cristoforo Salvati. L’uomo, classe 1942, sarebbe precipitato dal tetto di casa secondo dinamiche ancora tutte da chiarire.

La Redazione di Agro24 esprime vivo cordoglio al sindaco Salvati. Seguono aggiornamenti