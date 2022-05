Angri. Pubblica illuminazione, pali pericolosi di chi la colpa?

Un impianto di pubblica illuminazione parzialmente obsoleto e pericoloso. Arrivano segnalazioni da tutto il territorio cittadino sulla pericolosità di alcuni pali della pubblica illuminazione completamente erosi dalla ruggine proprio alla loro base. Una criticità che si riscontra sui vecchi pali e che potrebbero precludere all’incolumità dei cittadini e dei veicoli in caso di eventi imprevisti.







Il ritorno pubblico

La pubblica illuminazione è tornata sotto il controllo dell’ente di Piazza Crocifisso dopo l’affidamento ai privati. Ora la rete è seriamente interessata da queste criticità. Tra Via Marra e Via della Repubblica i cosiddetti pali che sono completamente fatiscenti e obsoleti. Numerose le segnalazioni al comune, si teme per la loro tenuta.