Scafati. Il Prefetto scrive al Comune: rendiconto entro un mese per evitare lo scioglimento del Consiglio Comunale

Si aggira lo spettro di un possibile commissariamento sul Comune di Scafati, intimata a concludere il rendiconto finanziario per l’anno 2021 entro la fine del mese corrente. Non sono parole di circostanza quelle utilizzate dal Prefetto di Salerno Francesco Russo nei confronti dell’amministrazione con a capo il Sindaco Cristoforo Salvati. In una nota ufficiale la più alta figura della Prefettura provinciale ha comunicato l’inizio della procedura prevista dal comma 2, dell’art141 del Tuel, ossia l’azione di prima procedura monitoria nei confronti del Consiglio Comunale scafatese dopo la mancata approvazione del Rendiconto entro il 30 Aprile dell’anno corrente. Una lettera quindi di routine e obbligata, ma che sicuramente mette in allarme il Sindaco Salvati e l’assessore al Bilancio Nunzia Di Lallo. Il Prefetto spiega infatti che se l’argomento non finirà in Consiglio Comunale dopo l’approvazione della Giunta entro il 31 maggio, con un ulteriore termine ultimo al 20 Giugno in caso l’argomento rimanga approvato solo in Giunta , il Prefetto sarà costretto a procedere con il commissariamento del Consiglio Comunale per poi decretarne lo scioglimento. Per questo la nota si conclude con l’invito improrogabile entro lunedì 9 maggio a presentare nella posta elettronica della Prefettura gli estremi dell’atto deliberativo del consiglio comunale di approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, una vera e propria ordinanza che sembra però non colpire pesantemente le strategie dell’amministrazione. L’assessore al bilancio Nunzia Di Lallo è di fatto a lavoro sul tema da diverso tempo, ed è attesa degli ordini del giorno per capire se già nel prossimo consiglio comunale, attualmente in programma il 10 maggio, sarà discusso l’argomento.