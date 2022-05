Scafati. Oggi i funerali di Crescenzo Salvati, città sotto choc

Lutto a Scafati, perde tragicamente la vita Crescenzo Salvati, papà del sindaco Cristoforo. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio nel cuore della città, a poche decine di metri dalla casa comunale, dove il primo cittadino era ancora intento nelle sue pratiche amministrative. L’anziano padre, 80 anni ad ottobre, è caduto dal tetto di casa sua al terzo piano di via Zara, quel palazzo rosso situato di fronte all’abitazione del figlio. Dagli elementi raccolti non si può escludere l’ipotesi del suicidio. Crescenzo, bancario in pensione, era molto noto in città. Uomo gioviale e pronto alla battuta, non passava inosservato per i cappelli che sfoggiava e i capelli lunghi raccolti in un codino. Erano quasi le 14, la moglie intenta a preparare il pranzo. Il pensionato, non è chiaro per quale motivo, si allontana dall’appartamento e raggiunge il solaio del palazzo. Un attimo, forse un momento di distrazione, un malore o, ipotesi più accreditata, la volontà di porre fine alla sua vita, Crescenzo Salvati precipita a terra. Un tonfo secco, forte, che attira l’attenzione di un avvocato amico di famiglia con studio nei pressi e dei muratori che stavano lavorando di fronte. Immediato l’allarme, ma il 118 arrivato pochi minuti dopo non potrà che constatarne il decesso. Sul posto la Polizia Municipale guidati dal comandante Salvatore Dionisio e i carabinieri della locale tenenza, coordinati dal tenente Gennaro Vitolo. I militari avviano immediatamente le indagini, ma soltanto diverse ore più tardi la salma sarà liberata dal medico legale, che confermerà il politrauma compatibile con la caduta dal terzo piano. L’uomo negli ultimi tempi aveva mostrato sofferenza per il sopraggiungere dell’età e degli acciacchi, ma nulla sembrava presagire un gesto estremo. Ieri mattina, come suo solito, Crescenzo Salvati aveva fatto due passi a piedi per il centro città. Al primo cittadino il cordoglio e la vicinanza delle forze politiche e dei cittadini, che hanno invaso la sua pagina social. “Siamo tutti sgomenti e addolorati – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio – e ci stringiamo uniti al dolore del nostro Sindaco, colpito da una tragedia così inaspettata. A nome di tutto il Consiglio comunale esprimo profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia Salvati per la perdita del carissimo Crescenzo, padre affettuoso e marito esemplare”. “Al Sindaco e all’amico Cristoforo – aggiunge il Vice Sindaco Serena Porpora – voglio esprimere il cordoglio mio personale e di tutta la Giunta comunale. A lui e alla sua famiglia va la nostra vicinanza ed il nostro affetto sincero nella consapevolezza che in un momento di così grande dolore è difficile trovare parole giuste di conforto”. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16 presso la parrocchia di Santa Maria delle Vergini, in piazza Vittorio Veneto. “Il signore che conosce il cuore di tutti gli uomini, possa donargli pace e riposo nella sua luce”, il cordoglio del parroco don Giovanni De Riggi.

Adriano Falanga