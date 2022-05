Pagani. Affidata la gestione dei servizi cimiteriali

Gestione dei servizi cimiteriali. L’amministrazione comunale De Prisco ha affidato un appalto semestrale per la gestione dei servizi cimiteriali per la tumulazione, lo spazzamento e la pulizia dei viali, del verde, del palazzo cimiteriale, degli uffici e dei bagni. L’affidamento è stato aggiudicato per 75.933 euro, il 7% in meno dell’importo soggetto a ribasso d’asta. Il nuovo servizio prevede l’incremento complessivo di più di addetti per avviare la traslazione delle salme dai vecchi loculi a quelli nuovi.















Il futuro della gestione cimiteriale

Un appalto semestrale, perché l’amministrazione, starebbe studiando nuove opzioni per la gestione permanete del servizio e di affidare il servizio diretto alla Sam, la società in house comunale. Un’azione che richiede l’adeguamento del personale come spiegato al quotidiano “La Città” il Consigliere Comunale delegato Tommaso Passamano. La situazione economica e finanziaria dell’ente non permetterebbe, al momento, l’affidamento della gestione alla Sam.