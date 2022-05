Pagani. Lavori Via de Gasperi e pubblica illuminazione. La nota di Calce e Sessa

Pagani. Lavori in Via de Gasperi e pubblica illuminazione. La nota dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa

La Nota di Calce e Sessa

A fine aprile, doveva giungere a conclusione la prima parte dei lavori in Via Alcide De Gasperi. Ma, ad oggi, siamo ancora in alto mare.















Occorre evidenziare, a nostro avviso, che quest’amministrazione, pur autoproclamandosi, non riesce a dare un input decisivo ad un’attività, quella di restyling della SS 18, estremamente importante per la città di Pagani.

Allo stesso modo, non riesce a far partire il progetto di finanza per il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione. Pur essendo giunte a conclusione le procedure nell’anno 2020 grazie al grande lavoro dell’Architetto Gerardo Zito, ad oggi il progetto sembra essere scomparso dai radar. Forse non è volontà dell’attuale amministrazione rifare l’impianto di pubblica illuminazione nella città di Pagani? Preferisce rimanere al buio tutte le sere?