Scafati. L’ultimo saluto a Crescenzo Salvati, il sindaco: “ho perso una parte di me”

“Ho perso un punto di riferimento, una colonna portante della mia vita. Ho perso parte di me”. E’ commosso Cristoforo Salvati, visibilmente provato dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia. Era gremita la chiesa di Santa Maria delle Vergini ieri pomeriggio, per l’ultimo saluto a Crescenzo Salvati, 80enne papà del primo cittadino di Scafati. C’erano le Istituzioni cittadine, esponenti politici di maggioranza e opposizione, oltre ai vertici provinciali e regionali di Fratelli D’Italia. A celebrare la funzione religiosa monsignor Pasquale Capasso, vicario episcopale della Diocesi di Nola, in sostituzione dell’indisposto parroco Don Giovanni De Riggi. Con lui a concelebrare anche gli altri parroci delle parrocchie cittadine. E’ attraverso la sua pagina social che Salvati riesce però a rompere il silenzio, consegnando alla città, scossa dalla tragedia che ha visto l’anziano padre morire a seguito di una caduta dal tetto dove abitava, le sue sensazioni. “In questi giorni di profondo dolore per me e la mia famiglia sono stato ricoperto dall’affetto di un’intera città. Famiglia, amici, istituzioni, alleati e avversari politici, dipendenti comunali, associazioni, tutti i parroci e tantissimi cittadini hanno voluto stringersi a me per la perdita del mio amato padre – le sue parole – Ringrazio tutti per la vicinanza nei miei confronti e della mia famiglia, mi avete aiutato ad affrontare uno dei momenti più brutti della mia vita. Ho poche parole, riesco solo a ringraziarvi sentitamente”. Erano da poco passate le 13:30 di martedi, quando Crescenzo Salvati, bancario in pensione, è precipitato dal tetto del terzo piano dello stabile dove abitava in via Zara. Di fronte l’abitazione dei figli, a poche decine di metri dalla casa comunale. Era da poco rientrato dalla sua passeggiata quotidiana, quando, nel momento in cui la moglie era intenta a preparare il pranzo, si allontana per raggiungere il tetto di casa. Userà una scala per riuscirci. Da questo momento in poi la tragedia. Non sono chiari i motivi che hanno spinto l’uomo a salire sul tetto, come non è chiaro neanche il motivo che lo avrebbe fatto precipitare giù. Fatto sta che non c’è stato nulla da fare per i soccorsi, la morte è stata immediata, considerata l’altezza e l’età dell’uomo. “Don Crescenzo” era un volto noto in città, benvoluto da tutti per la sua giovialità e disponibilità, negli ultimi tempi però alcuni problemi di salute lo avevano incupito. Nulla però che potesse spingere i familiari, che vivono nei pressi e ai quali era molto legato, a pensare ad un gesto estremo. Circostanze che non possono escludere nulla, ma che comunque vestono i panni di una drammatica vicenda familiare che ha coinvolto il primo cittadino di Scafati. Salvati senior è stato successivamente tumulato nella cappella di famiglia al cimitero cittadino.

Adriano Falanga