Pompei. Il Comune ordina la demolizione del pergolato del Garden Bar

Un’Ordinanza del quinto settore tecnico del Comune di Pompei ha decretato l’abbattimento di alcuni manufatti in legno installati nello spazio privato di via Plinio. L’iniziativa comporta il ripristino dello stato dei luoghi della struttura in legno montata dentro al giardino allestito per l’attività di bar e ristorante all’aperto, operante sotto l’insegna “Garden Bar” nella centrale via Plinio a Pompei che dipende dalla società Coffee House. L’accertamento tecnico operato dal Comune di Pompei, unitamente al comando della locale stazione di carabinieri il 30 dicembre 2021, ha individuato la presenza all’interno dello spazio all’aperto allestito per attività di ristorazione una tettoia in legno e una seconda struttura dello stesso materiale che vi è stata appoggiata da un lato mentre l’altro lato è risulta affiancata al fabbricato, oltre ad un pergolato. E’ in capo all’Ente Parco Archeologico di Pompei la competenza di accertare la presenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione dell’opera che nei suoi componenti è da considerare “intervento di ristrutturazione edilizia” e che (in mancanza) risultano allo stato dei fatti tutti privi dei permessi autorizzativi previsti per legge. La percezione da parte della maggior parte dei pompeiani riguardo al fenomeno dell’abusivismo riporta a ragione o a torto la diminuzione del numero degli accertamenti a riguardo negli ultimi tempi. Resterebbe da indagare sulle cause (meno denunce, mancanza di personale o altro?) Solo una statistica comparata (prima e dopo la vigente amministrazione) potrebbe riflettere lo stato reale del fenomeno. La materia è argomento di dibattito politico in consiglio comunale dove si registra una dura contrapposizione tra l’opposizione (il cui leader avvocato Domenico Di Casola ha presentato numerose interrogazioni a riguardo e recentemente ne ha annunciata una nuova riguardante un impianto fotovoltaico coibentato installato nelle vicinanze del Mercato dei Fiori di Pompei dove, a suo dire, un abuso evidente non sarebbe stato considerato tale dal dirigente UTC). Di Casola è del parere più volte argomentato in sede di consiglio che ci sarebbe una cabina di regia in sede politica dedito alla tutela di buona parte degli abusivismi edili praticati negli ultimi tempi a Pompei. Iniziativa che si avvarrebbe anche del contributo del dirigente di turno.