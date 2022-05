Pompei. Manutenzione del verde in convenzione col consorzio di bonifica

Mezzi Pesanti del Consorzio di Bonifica hanno dato inizio nella giornata di oggi alla potatura del verde pubblico ai margini delle rampe che collegano il cavalcavia Antonio Morese con la via Aldo Moro nel Comune di Pompei.

L’iniziativa segue quella della scerbatura delle piante spontanee lungo via Macello, ai margini della riva destra del fiume Sarno. Le due manutenzioni ordinarie del verde pubblico comporteranno sicuramente un miglioramento del paesaggio ambientale e assicureranno più sicurezza stradale su un percorso automobilistico molto frequentato a causa del traffico intenso diretto (o proveniente) da un centro commerciale molto visitato dai pompeiani e dai residenti dei comuni confinanti.

Ricordiamo a proposito che via Macello è da circa un anno chiusa al traffico per motivi di sicurezza perché nell’attesa di un intervento straordinario di messa in sicurezza (che comporta la costruzione di un muretto sull’argine destro del fiume Sarno) a cura della Regione Campania e/o dell’Ente Parco del fiume Sarno. Ora la sistemazione del verde pubblico sul territorio circostante il corso finale del Sarno (compresa la potatura dei pioppi) sta portando ad una convenzione che ha visto in campo l’iniziativa del Comune di Pompei nella persona dell’assessore Vincenzo Mazzetti.