Pompeii. Giovani con le ali che fanno teatro nel Parco

Ieri (giovedì 5 maggio) c’è stato nell’Auditorium del Parco Archeologico un incontro con la stampa per presentare “Sogno di volare”, il progetto di teatro per i giovani del territorio nmella prima produzione assoluta del Parco archeologico di Pompei.

In 10 mesi di lavoro ad 80 ragazzi è stato chiesto di raccontare le città in cui vivono attraverso la rielaborazione della commedia “Uccelli” di Aristofane, che andrà in scena il 27, 28 e 29 maggio al Teatro Grande degli Scavi, con la regia di Marco Martinelli, musiche di Ambrogio Sparagna e disegno luci di Vincent Longuemare.

Al termine della conferenza i ragazzi hanno mostrato una piccola anteprima del loro lavoro.

Vi aspettiamo a fine mese al Teatro Grande degli scavi.

— Ecco come il regista di “Sogno di Volare” racconta Aristofane

“Aristofane non è polvere da museo: Aristofane è un adolescente infuriato. Per questo motivo è in perfetta sintonia con gli adolescenti di questo inizio millennio. Scrive la prima commedia a diciotto anni: si scaglia contro la guerra che devasta Atene, contro la miseria che cresce nei cervelli prima che nelle case. Il primo verso che ci resta del suo teatro è: «Quante cose mi mordono il cuore!». È l’incipit di un grande lirico, potrebbe essere Dante, o Baudelaire o Walt Whitman. Lo mette in bocca a un vecchio contadino. – Il suo genio sta nell’intrecciare insieme, nella stessa commedia, le schifezze e i sogni, le battute oscene e i versi cristallini, la palude e il cielo. È un «sapiente di Dioniso», il dio dell’imprevedibile. E lo fa attraverso un linguaggio scatenato: giochi di parole, doppi sensi, divertimenti verbali infantili. Il teatro con lui, come con i grandi tragici, si fa potente strumento di indagine della società, della violenza che la attraversa. È in grado di parlarci, attraversando venticinque secoli con leggerezza.”

Marco Martinelli regista