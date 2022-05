Pagani. La dea bendata bacia la città, vincita al Superenalotto

La dea bendata bacia la città dei Pagani. Una clamorosa vincita è stata registrata al bar Santa Lucia in via Cesarano. Giovedì 5 maggio sono stati aggiudicati somme consistenti come riporta il quotidiano “La Città”. La prima vincita è di 71 mila 490 € avvenuta a seguito di un cinque al Superenalotto, mentre il Jackpot nazionale si attesta sui 200 milioni.







Una città baciata dalla fortuna

Nella stessa città si registra anche cinque da oltre 45.000 € centrato dopo una combinazione da quattro culminata dal bonus che ha fatto lievitare il montepremi. In pochi giorni si sono totalizzati oltre 120.000 € di vincite proprio grazie al Superenalotto. Pagani è una città notoriamente fortunata negli anni si sono registrate molte vincite di consistente importanza.