Pompei. Ed Mud Y’ma drop collective al Pompei Lab

Non c’é bisogno della triremi di Ulisse per girovagare l’IUniverso. Yoice ha raccontato un viaggio dentro al suo essere.

Ed Mud collective è un progetto musicale che si auto definisce “camaleontico” in quanto uno stato d’animo in perenne trasformazione: una famiglia che lascia la porta di casa sempre aperta.

Elmut collective Nasce nel 2017 da un’idea di Raffaele Fogliamanzillo, un chitarrista impegnato negli studi di chitarra jazz presso il Conservatorio di Salerno che influenzato da artisti come Yuk, MNDSGN, Flying Lotus e Swarvy porta avanti una ricerca personale nell’ambito della musica elettronica esprimendo atmosfere intime di natura ambient, audiocassette, noise e sviluppando un sound unico e introspettivo che ama definire un “piccolo viaggio tra le mura di casa”.

Concerto di musica elettronica, jazz e sperimentazioni avviate da collettivo di musicisti il cui progetto è nato sotto il tendone di Pompeilab previsto per questa sera, start 21.30.