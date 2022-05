Pompei. La vigila della Supplica

Il giorno prima dell’8 maggio e della celebrazione della Supplica. Alle 20 di oggi, in Santuario, ha avuto inizio la tradizionale Veglia Mariana con la recita del Rosario e la Novena d’impetrazione.

Alle 21 si abbiamo pregato insieme alle famiglie.

Alle 22 adoreremo, con Maria, Gesù Eucarestia e, alle 23, pregheremo con la Vergine, “giovane di Nazareth”.

A mezzanotte, la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.

Il Beato Bartolo Longo, nell’edizione del 1902 de “Il Rosario e la Nuova Pompei”, così raccontava il 7 maggio, la vigilia del giorno solennissimo: “Alle ore cinque della sera, la Basilica Pompeiana era già gremita, e i pellegrini che, a nuove ondate, arrivavano in fretta nelle ore successive, fino alle ore nove, dovevano arrestarsi fuori del Santuario, e contentarsi di assistere alle funzioni che si celebravano sotto i portici della Facciata.

Nel Santuario, intanto, simili a tremiti d’arpe, vibravano le voci delle Orfanelle, cui rispondeva un popolo in tono lento e grave. Sembrava un accordo mirabile tra voci d’Angeli lontani e i gridi e i sospiri dei poveri esuli attraverso le piaghe desolate di questa terra”