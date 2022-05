Pompei. Ordinanza sindacale con limiti alla movida e minaccia di sanzioni

Una nuova ordinanza sindacale disciplina da oggi in poi la movida notturna che ha luogo nell’orario notturno sul territorio di Pompei e negli altri maggiori comuni del territorio e pertanto è stato messo a punto uno schema di divieti e sanzioni disciplinari che (in accordo con la prefettura di Napoli) vengono applicate nel capoluogo della città metropolitana come negli altri maggiori comuni della fascia costiera e dell’hinterland vesuviano.La richiamata ordinanza sindacale invita in primis la Polizia Municipale come le altre e forze dell’ordine a far rispettare le nuove regole di comportamento a partire da sabato 7 maggio. Riguardano gli orari di apertura e chiusura di bar ed esercizi pubblici, la distribuzione di bevande alcoliche, la circolazione e gli assembramenti e l’emissione di musica e rumori negli orari notturni. Sono previste sanzioni fino a 3mila euro e la chiusura degli esercizi pubblici inadempienti la chiusura fino ad un massimo di 20 giorni. Per gli “indesiderabili” è stato emanato il DASPO urbano un deterrente che ha funzionato contro gli ultras violenti nelle partite di calcio. In sintesi nell’ordinanza sindacale, valida fino al 2 ottobre, è disciplinata l’orario di chiusura dei locali pubblici (alle 2 di notte) mentre è stato sancito il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 2. E’ stata interdetta la frequentazione di piazza “Falcone e Borsellino” dalle ore 20 alle 9. La chiusura di tutti i bar, baretti, ristoranti, pub e lounge dove vengono somministrati alimenti e bevande è stata fissata alle ore 2 mentre l’apertura è consentita dalle ore 6.del mattino. Dalle ore 21 e fino alle ore 2 è vietata la consumazione di bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Infine sono vietati gli assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare nei luoghi pubblici. Ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, praticamente a tutti i servizi di ristorazione, la vendita di bevande alcoliche che invece viene consentita solo se servita al banco o ai tavoli. Viene fatto divieto a chiunque (anche a mezzo di distributori automatici) sul territorio di Pompei, di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande in contenitori in vetro, anche se dispensate da distributori automatici e il consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici. Dalle ore 20 alle ore 9 di giorni successivi Piazza Falcone e Borsellino viene chiusa alla sosta ed alla circolazione. Viene prevista la rimozione forzata in caso di veicoli e motocicli in caso di infrazione mentre vige nelle ore notturne il divieto di emissioni sonore negli spazi aperti sia pubblici che privati.