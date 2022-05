Scafati. Ancora un furto ad un negozio: “diffuso degrado, territorio abbandonato”

Furto in bicicletta al Nakila di via Passanti. Ancora un furto ad una attività commerciale scafatese, questa volta a finire nel mirino dei ladri il noto negozio di oggettistica e lista nozze Nakila, nella centralissima via Passanti. Erano circa le due di ieri notte, quando le telecamere di videosorveglianza registrano due balordi con il volto travisato, arrivare presso l’attività commerciale a bordo di biciclette. I due forzeranno la porta, sfondando la vetrata e riuscendo ad entrare dentro. Nonostante sia scattato l’allarme, avranno il tempo necessario per prendere un cestino dallo stesso negozio e mettervi dentro oggetti di valore, lasciando sul posto quelli meno onerosi. I ladri evidentemente sanno dove andare a pescare, e nei pochi attimi a disposizione riusciranno a portare via oggetti per un valori di diverse migliaia di euro. Ieri mattina a Giulio Chirico, proprietario e portavoce della Confesercenti Scafati, non resterà che sporgere denuncia alla locale tenenza dei carabinieri e quantificare i danni. Dalle sue parole però emergono delusione e rassegnazione. “Il territorio, mi duole dirlo, è oramai abbandonato e completamente scoperto. Ogni imprenditore, commerciante o artigiano si ritrova a lottare singolarmente con le proprie risorse – lo sfogo – questi episodi purtroppo sono in continua crescita, tra furti e atti vandalici. Sintomo di un diffuso degrado in cui si trova attualmente la città di Scafati”. Chirico già in passato a seguito di diversi incontri istituzionali a Palazzo Mayer con i colleghi di settore, aveva posto l’attenzione sulla questione sicurezza. “Bisogna ribadirlo con forza, e soprattutto denunciare ogni singolo atto criminoso – il suo appello – altrimenti non sarà mai evidente lo stato reale in cui ci ritroviamo a convivere e operare quotidianamente”. Sul fronte topi d’auto i carabinieri scafatesi hanno individuato e tratto in arresto G.E. 42 enne, pregiudicato già noto alle forze dell’ordine. L’uomo un mese fa finì agli onori della cronaca perché filmato, in pieno giorno, da una signora che lo scoprì a rubare un’auto in centro città. E’ stata grazie a quella registrazione che i militari lo hanno identificato e catturato. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Adriano Falanga