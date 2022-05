Pompei. La solennità dell’8 maggio nel racconto di Bartolo Longo

l Beato Bartolo Longo definiva l’8 maggio “un giorno memorabile nei fasti della Valle Pompeiana”. Alle 10.30 di oggi, il Cardinale Mario Grech, Segretario generale del Sinodo dei Vescovi, presiederà la Messa solenne e, a mezzogiorno in punto, la Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario.

Così il Beato raccontava, sulle pagine de “Il Rosario e la Nuova Pompei”, la solennità dell’8 maggio vissuta nel 1902: “Fin dalle prime ore del mattino la Basilica era gremita; continuavano le Messe senza interruzione, e nuove turbe di fedeli si accalcavano presso tutti i confessionali, si avvicinavano in folla alla mensa Eucaristica, e pregavano con slancio di fede viva presso il trono di Maria, che nella pompa di quel giorno sembrava avere irradiazioni nuove di bellezza e di grazia. Intanto per la Via Sacra, per la strada provinciale, nella piazza del Santuario, si notava un’animazione straordinaria; arrivavano forestieri, fervidi zelatori e devoti della Vergine di Pompei, carovane di gente che s’era partita a piedi dai proprii paesi ed aveva camminato tutta la notte recitando il Rosario, persone delle più diverse condizioni sociali, dalle più alte alle più umili, animate tutte da un sol sentimento di fede viva e ardente”.