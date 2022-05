Angri. Polispecialistica Mazzola: giornata dedicata al controllo dell’obesità

La corretta alimentazione scandisce anche un preciso stile di vita della persona. Termometro per un perfetto equilibrio fisco e psichico è legato strettamente a una corretta e sana alimentazione. Incide sulla dieta anche il fattore geo – ambientale non riferito prettamente alla qualità del contesto vitale ma anche alle consuetudini e ai costumi regionali culinari che determinano l’assunzione alimentare: da questi fattori di natura sanitaria e ambientali si palesa l’esigenza di studiare e ragionare sul sovrappeso e l’obesità conseguenza di uno stile di vita estremo e sempre più radicato in ogni contesto sociale. Serve educazione e coscienza ma anche stima e auto controllo.







Attenti alle istanze del territorio e alla vasta utenza che afferisce alla propria struttura polispecialistica, in Piazza Annunziata, lo Studio Mazzola ha promosso una giornata per il controllo del sovrappeso e dell’obesità. Il 21 maggio dalle ore 10,30 una giornata evento, una full immersion con incontri mirati con gli specialisti per discutere, avere una più ampia visione e avviare percorsi di consapevolezza consequenziali ai problemi connessi all’ipernutrizione.

Il programma della giornata

La dottoressa Sara Lauro, biologa nutrizionista e membro dell’equipe “Allurion” tratterà un seminario dedicato, con tutti i partecipanti, la tematica sul “Valore aggiunto della Dieta Mediterranea per essere in salute ed in forma”. Indirizzi fondamentali per avviare un percorso di preservazione e giusto approccio psicofisico con l’alimentazione. Il dottore Vincenzo Gallo, Gastroenterologo e Direttore Tecnico dell’equipe “Allurion” interverrà invece sullo “Stile di vita e obesità – disturbi gastroenterici e cardiocircolatori” che sono una dei fattori caratterizzanti proprio per chi vive tali problematiche legate soprattutto all’aspetto clinico e patologico.











La giornata – evento riserva anche una interessante parte tattile, sensoriale e olfattiva. Curata nei minimi dettagli anche la parte conviviale con uno show cooking in collaborazione di “Galleria del gusto” che fornirà precisi indirizzi per cucinare bene combinando colori e sapori del territorio, con la conseguente degustazione di piatti preparati dall’elevato valore nutrizionale ma non ipercalorici.















La partecipazione

Per rendere più attiva l’interazione a tutti i partecipanti all’evento sarà omaggiata la visita preliminare nel caso in cui vorranno poi posizionare il palloncino gastrico “Allurion”. Verranno illustrati tutti i percorsi personalizzati e dedicati alla perdita di centimetri e alla semplificazione della gestione di piani nutrizionali. L’evento sarà dalle 10.00 alle 17.00 di sabato 21 maggio. Le norme del Covid impongono necessariamente una prenotazione per la gestione dell’evento. Per maggiori informazioni i contatti telefonici sono i seguenti: 081.949334 oppure 3392662793.