Pompei. Premio di studio Vittoro Bellucci

L’associazione nazionale dei carabinieri di Pompei in collaborazione con l’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro (decorati al valor militare di Napoli) ed il Comune di Pompei hanno istituito un “Premio di Studio” per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Matteo della Corte” di Pompei. La consegna del premio avverrà nella manifestazione del 13 maggio 2022 e prevede la consegna del premio agli studenti che avranno realizzati i migliori elaborati sulle gesta dell’illustre concittadino.

Gli elaborati premiati saranno esposti a Napoliu nella sede dell’ANC di Pompei.

Il programma della manifestazione di consegna dei premi ai migliori elaborati degli studenti del Maiuri prevede alle ore 10 il raduno degli studenti e della fanfara della Vrigata Carabinieri Campania nella piazza XXVIII marzo di Pompei. Il corteo per via Sacra fino a Piazza Bartolo Longo . La cerimonia di posa di una corona d’alloro al Monumento dei caduti.

La cerimonia di ricordo del carabiniere Vittorio Bellucci e la premiazione degli studenti presso l’Aula Consiliare del Comune di Pompei.

Alle ore 12e30 sarà celebrata una Cerimonia Religiosa nella Cappella Bartolo Longo del santuario di Pompei.