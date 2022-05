Scafati. Formisano: “Su fondi PICS amministrazione incapace” (video)

Scafati. Formisano: “Su fondi PICS amministrazione incapace”

Infuriano le polemiche a Scafati rispetto i fondi legati ai Piani Integrati Città Sostenibile. Il finanziamento di diversi milioni di euro e di origine europea continua a insistere dentro Palazzo Mayer, che negli ultimi tre anni non è stata capace ancora di spendere un euro. I fondi Pics avrebbero rappresentato il regalo d’addio della commissione prefettizia insediata fino al 2019 con l’elezione dell’attuale Sindaco Cristoforo Salvati.







Obiettivi persi di vista

Progetti e finanziamenti per il recupero della Villa Comunale, del Polo Scolastico, dell’illuminazione pubblica in città e non solo. Dopo quasi tre anni, solo sul polo scolastico sembra muoversi qualcosa, con tutte le critiche che giungono nel caso. A battere forte sull’utilizzo dei fondi entro dicembre 2023 ci pensa così Teresa Formisano, consigliere comunale di opposizione di Forza Italia, che critica aspramente la lentezza dell’amministrazione Salvati, rea dopo tre anni di non aver fatto quasi assolutamente nulla.

Il servizio è di Alfonso Romano