Pompei. Ordinato il ripristino dello stato dei luoghi della terrazza di un ristorante di via Plinio

A seguito dell’accertamento tecnico del 20 febbraio 2022 effettuato in prima persona dal dirigente del V settore tecnico del Comune di Pompei, congiuntamente al personale addetto di Polizia Municipale, è stata riscontrata la chiusura, senza regolare titolo autorizzativo, con strutture precarie, della terrazza al servizio dell’attività commerciale di ristorazione denominata “I Matti”, sita nella via Plinio di Pompei. Considerato che detta terrazza costituisce una pertinenza del ristorante, chiusa con strutture precarie ed utilizzata come sala aggiuntiva per la somministrazione di cibi e bevande, essa crea di fatto un nuovo locale, ampliando la volumetria del ristorante con interventi soggetti ad autorizzazioni che non risultano rilasciati dal Comune di Pompei, e, data la loro caratteristica di soddisfare esigenze permanenti devono essere considerati “interventi di nuova costruzione” perché costituiscono di fatto un nuovo organismo edilizio determinando la trasformazione ambientale del territorio, Fatte queste considerazioni il dirigente del V settore tecnico del Comune di Pompei ha imposto, con poteri che gli rivengono dalla legge, alla società Malaika Srl, che gestisce il ristorante I Matti, di demolire entro 90 giorni le opere precarie di chiusura della terrazza e ripristinarvi lo stato dei luoghi.