Scafati. Mercato cittadino: iniziati i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici

C’è aria di novità all’interno dell’area mercatale scafatese, sono infatti partiti i lavori che riassetteranno le strutture igieniche a disposizione per ambulanti e cittadini. L’area di Viale delle Glorie rappresenta da anni un centro economico della città scafatese, soprattutto per il commercio locale e ambulante. Le categorie hanno però spesso denunciato situazioni di abbandono in termini di servizi, dalla mancanza di sicurezza sui posti di lavoro in tempi di covid fino alla mancanza di servizi igienico sanitari propri. Nelle scorse ore sono però partiti i lavori di rifacimento dei servizi igienici presenti nella struttura che insiste all’interno dello spiazzale mercatale, con il fine di ridare alla città e ai lavoratori dei bagni dignitosi. “Un grande lavoro di sinergia tra il CNA (comitato nazionale ambulanti) e l’ Amministrazione Salvati, egregiamente rappresentata dall’assessore Alfonso di Massa, a cui vanno i nostri ringraziamenti. Questa collaborazione fattiva, all’insegna del rispetto reciproco, restituirà alla cittadinanza Scafatese un area mirata e a misura d’uomo.” sono le parole utilizzate su Facebook da parte del comitato del mercato scafatese.