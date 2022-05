Pompei.CGIL CISL UIL FLP UNSA  contro la vigilanza privata ai varchi del Parco Archeologico

L’affidamento alla vigilanza privata del controllo ai varchi dei Siti del Parco Archeologico di Pompei ha messo in allarme le rappresentanze sindacali locali CGIL – CISL – UIL – FLP – UNSA che insieme ai colleghi delle rappresentanze unitarie (RSU) hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale ed hanno intimato alla direzione del Parco Archeologico di Pompei di ritirare il provvedimento minacciando anche la denuncia alla Corte di Conti di sperpero di denaro pubblico dal momento che tra pochi giorni prenderanno servizio i vincitori del concorso pubblico per la vigilanza presso Enti del Ministero dei Beni Culturali e del turismo, assegnati presso il Parco Archeologico di Pompei. In conclusione i sindacati nel loto documento chiedono alla Direzione del Parco archeologico do Pompei di annullare il provvedimento di assegnazione del sevizio di vigilanza agli ingressi del Parco a ditte Private riservandosi di chiedere l’intervento della Procura della repubblica nel merito della vertenza e nel frattempo chiedono alla Direzione del Parco l’apertura di una tavolo di negoziazione su tutta la materia.