Nocera Inferiore. Torquato si congeda in consiglio comunale

Ultimo consiglio comunale dell’era Torquato nel pomeriggio di ieri. Il sindaco Manlio Torquato si congeda con la licenza del documento unico di programmazione per il biennio 2022/2024 e il Bilancio di previsione per lo stesso arco temporale. I provvedimenti hanno avuto il nulla osta. Per Torquato non devono essere intese come “un vincolo per la futura amministrazione, ma un sostegno per evitare una corsa contro il tempo per arrivare all’approvazione nei tempi previsti dalla normativa”.







Altri provevdimenti e il pensiero per la moglie

L’ultima assise ha anche deliberato la verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, l’estinzione anticipata del prestito ordinario di 500 mila euro per attività di manutenzione del Castello del Parco e il Daspo urbano attraverso le modifiche del regolamento di polizia urbana. L’ultimo pensiero del sindaco è stato per la consorte Nunzia Lioveri, presente in aula per il congedo formale di Torquato che ha considerato la moglie “riferimento assoluto” della sua esistenza per dieci supportandolo nella sua “entusiasmante vicenda amministrativa” come ha riportato il quotidiano “Il Mattino”.