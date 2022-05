Pagani. Aree di sosta: le osservazioni di Calce e Sessa

Pagani. Aree di sosta le osservazioni dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa

La nota

“E’compito di una buona amministrazione tenere in considerazione le esigenze del territorio e trovare soluzioni adeguate alle varie peculiarità di esso” si legge nella nota .

“Occorre, a nostro avviso, rendere disponibili aree di sosta, con possibilità sia di sosta breve che di sosta lunga, per i cittadini e per i fruitori degli esercizi commerciali in particolare lungo quelle arterie, come la Statale 18, che, pur essendo cresciute sia in termini demografici che in termini commerciali, vivono il dramma della mancanza di parcheggi e di servizi indispensabili” conclude la nota di Calce e Sessa.