Nocera Inferiore. Bando PNRR: ammessi a finanziamento 6 progetti del Piano di Zona

Nocera Inferiore. Ammessi a finanziamento, nell’ambito del Bando PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, ben 6 progetti del Piano di Zona S01 – 1 Nocera Inferiore Comune capofila (in forma singola o in forma associata con i Piani di Zona limitrofi, S01- 2 Scafati capofila e S01-3 Pagani capofila) per una somma complessiva di 3.271.500 euro.

Questi i progetti ammessi e finanziabili: sostegno alle capacità genitoriali, € 211.500, (in forma singola); rafforzamento dei servizi domiciliari, € 330.000, (in forma associata); supervisione degli assistenti sociali € 210.000 (in forma associata); progetto abitazione, lavoro, per € 715.000 (in forma singola); housing first, € 715.000 (in forma associata); stazioni di posta, € 1.090.000 (in forma associata)

I progetti finanziabili sono stati elencati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. “Una pioggia di opportunità sulla città di Nocera e l’intero Agro” afferma il sindaco Manlio Torquato che ha firmato la nota con l’Assessore alle Politiche sociali Iole Marrazzo e la Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Nicla Iacovino.