Pompei. Mario Estatico responsabile del cerimoniale

(Pompei – Mario Cardone) Un decreto del sindaco di Pompei ha nominato Mario Estatico responsabile del cerimoniale del Comune di Pompei. Una bella responsabilità per una città che riceve nel Palazzo del Comune, continuamente, personaggi pubblici e famosi a causa dei suoi monumenti (religioso ed archeologico) che arrivano, per questo motivo, richiamati dalla notorietà di Pompei, per questo motivo considerata una delle mete preferite da milioni di turisti ogni anno, grazie anche all’iniziativa politica nazionale che ha investito risorse e tempo nel rilancio turistico di Pompei (specialmente gli Scavi archeologici grazie al Grande Progetto Pompei che ha visto anche il contributo dell’Europa). I protagonisti di questa politica sono due: Il Ministro della cultura Dario Franceschini e il direttore generale dei musei Massimo Osanna. Entrambi riceveranno pubblici riconoscimenti civili dalla città di Pompei: rispettivamente le chiavi simboliche della città a Franceschini e la cittadinanza onoraria ad Osanna e chi in un’occasione del genere può essere più adatto a dirigere il cerimoniale di chi esercita per mestiere l’attività di direttore di palcoscenico? In questo caso la nomina di Mario Estatico (consigliere comunale di Italia Viva, schierato con la minoranza politica in consiglio comunale) si è resa spontanea ed indispensabile e sarà svolta a titolo gratuito da Estatico che si presenta all’opinione pubblica come un uomo del dialogo. ”La mia non è stata una scelta di bandiera – ha dichiarato commentando l’accettazione del prestigioso incarico – ma una forma dii collaborazione nell’interesse della città”. Ha dichiarato, aggiungendo che in consiglio comunale continuerà a votare con la minoranza e se dovesse cambiare idea a riguardo lo annuncerà prima di farlo.