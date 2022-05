Pompei. Domenica arriva in Santuario un pellegrinaggio da Acerra che ha 116 anni di storia

Il mese di maggio é per tutti il mese della Madonna di. Domenica 15 maggio, tra i numerosi pellegrinaggi che giungeranno nella “Valle di lacrime” ve ne sarà anche uno dalla lunga storia. Alle 7 arriveranno in Santuario i fedeli di Acerra in un viaggio spirituale, che fu intrapreso per la prima volta nel 1906, ben 116 anni fa.

Dopo la preghiera all’Altare maggiore, i fedeli raggiungeranno il piazzale “San Giovanni XXIII”, dove, alle 9.15, il Vescovo Monsignor Antonio Di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale Campana, presiederà la Santa Messa durante la quale saranno benedetti i frutti della terra e si pregherà, con la comunità ucraina, per la pace e perché la cura del Creato sia “inclusa tra le priorità delle istituzioni”. Ad organizzare è la Società Cattolica Agricola del Sacro Cuore di Gesù, i cui associati lavorano ogni giorno testimoniando la devozione alla Madonna nell’impegno sociale.