Scafati. Via libera dei revisori al rendiconto di gestione (video)

E’ arrivato il via libera del Collegio dei revisori al rendiconto di gestione 2021 del Comune di Scafati. Dopo l’approvazione dell’argomento in Giunta Comunale negli scorsi giorni, è arrivato il parere favorevole da parte dei tecnici incaricati, i quali però non hanno mancato di sottolineare dei passaggi cruciali per il conseguimento del Piano di Riequilibrio Pluriennale. In particolare i revisori puntano l’attenzione sulla vendita delle Farmacie Comunali, fondamentali per andare avanti senza che manchino risorse per l’ente.







Salvati in prospettiva

Nel frattempo però il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati può sperare per le possibilità che potranno nascere dopo l’approvazione del rendiconto finanziario e del successivo bilancio previsionale. Ci saranno infatti nuove assunzioni nel piano di fabbisogno del personale, così come novità rispetto il piano triennale delle opere pubbliche, e ora si aspetta solo l’approvazione nel consiglio comunale per evitare ulteriori sollecitazioni dal Prefetto di Salerno, che ha imposto la fine del mese come termine ultimo per le approvazioni dei capitoli pena lo scioglimento del consiglio comunale.

Il servizio è di Alfonso Romano