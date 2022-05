Pagani. Contrassegni per diversamente abili. La Nota di Calce e Sessa

La nota dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa sul mancato rilascio dei contrassegni di parcheggio per diversamente abili.















La nota

Ci giungono segnalazioni da numerosi utenti paganesi che gli uffici preposti, da circa un mese, non rilascia i contrassegni di parcheggio per disabili.

Pur recandoci più volte al Comune, non siamo riusciti a sbloccare questa situazione d’inerzia che sta creando non pochi disagi a tanti cittadini che hanno necessità di avere il contrassegno, indispensabile per accessi anche sensibili comune quelli agli ospedali o a centri di cura. Chiediamo, pertanto, al Sindaco e all’assessore al ramo di attivarsi ad horas per la risoluzione di tale problematica.