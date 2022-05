Sarno. Cardiologia operativa con tredici medici

Altri tredici sanitari per l’Unità riabilitativa cardiologica. Tanti sono i sanitari che il Martiri del Villa Malta ha “prestato” al Mauro Scarlato alcuni mesi in occasione dell’emergenza l’emergenza COVID. L’apertura della nuova unità, riporta il quotidiano “Il Mattino”, giustificherebbe la richiesta inviata già ufficialmente dalla direzione di Sarno al direttore Mario Iervolino, gli operatori trasferiti non solo garantirebbero la funzionalità della divisione in realizzazione, ma sosterebbero i reparti esistenti che denunciano la carenza di personale, in particolare al pronto soccorso. La possibilità di aprire nuovi reparti è bloccata proprio dalla cronica mancanza di personale.







Una struttura con ampi margini di crescita

L’ospedale di Via Sarno Palma ha, comunque, un grande margine di crescita ed è un dato certo come ha spiegato al quotidiano napoletano il direttore sanitario dell’Asl Ferdinando Primiano. “Quello di Sarno è un ospedale importante per l’Asl di Salerno – dice il dirigente – va riempito di contenuti ma serve personale. È in una posizione strategica, serve un bacino di utenza ampio. Bisogna riconoscere sia struttura di confine che sta fronteggiando grosse attività di pronto soccorso, per altro richieste dalle Asl confinanti alle quali abbiamo dato seguito. Se facciamo questo, dobbiamo avere una capacità e una potenziale di personale che vanno oltre. Standard da riconoscere ed il personale deve essere una nostra priorità nel potenziamento. Fare in modo che le strutture fisiche lavorino con tute le potenzialità che hanno”.