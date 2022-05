Agro. Nel PD provinciale nomine per Giusy Fiore e Gina Fusco

Il Segretario Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Salerno, Vincenzo Luciano, ha provveduto a nominare la Segreteria Provinciale. Questi i nomi Filomena Arcieri, Roberto Brusa, Gerardo Calabrese, Mauro Calatola, Angelo Caramanno, Giovanni Coscia, Antonio Cuomo, Raffaele Femiano, Giuseppina Fiore, Gina Fusco, Lorena Iuliano, Marco Mazzeo, Nico Mazzeo, Nicoletta Serra e Vincenzo Tardugno.

L’organismo collegiale coadiuverà il Segretario Provinciale nell’elaborazione delle linee programmatiche e nella realizzazione dei programmi di sviluppo della provincia di Salerno.







Fiore e Fusco

Nell’agro a rappresentare i Dem ci sono Giusy Fiore e Gina Fusco. Un’importante investitura per la compagine democratica locale che, con la presenza in Direzione Provinciale di Ferdinando Annarumma e Salvatore Abate e di Antonfabio Morena in commissione di garanzia, vede il nostro neonato circolo tornare a consolidarsi all’interno dello scacchiere provinciale con l’esperienza, la grande capacità e il profondo spirito di militanza di Gina Fusco. Questo ci motiva ancora di più a costruire un circolo forte e inclusivo che sia il punto di partenza per l’elaborazione della proposta politica di cui Angri ha tanto bisogno” si legge nella nota dei Dem.