Nocera Inferiore al voto. Sei aspiranti sindaci e 513 candidati

Presentate in città liste e candidature per il rinnovo del consiglio comunale. Sono sei i pretendenti alla successione di Manlio Torquato. Sulla line up: Giovanni D’Alessandro, Paolo De Maio, Tonia Lanzetta, Erminia Maiorino, Paolo Maiorino e Antonio Romano.







La carica dei cinquecento

Ben 513 glia spiranti consiglieri comunali suddivisi in 22 liste. Fa clamore il passaggio dei renziani che a poche ore dalla scadenza per la presentazione delle candidature erano a supporto della coalizione di De Maio e passati con Romano. Conferma il trend della dissoluzione il Movimento 5 Stelle oramai scomparso come nel resto dell’agro.