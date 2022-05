Pompei. Bambini in bicicletta

La sicurezza in bici a partire dai banchi di scuola é quanto l’amministrazione comunale di Pompei ha inteso realizzare con un progetto studiato con con la “A. S. D. Team Bike Vesuvio” e rivolto ai bambini delle scuole elementari di Pompei. Il progetto prevede lezioni per insegnare la sicurezza stradale in bici mentre “gioco ciclismo”, con la prima edizione di “Cursoriam a Pompei” del 3 luglio. Con questo progetto s’intende puntare all’obiettivo di insegnare la sicurezza in strada e la conoscenza dei valori del ciclismo e di avvicine i bambini alla cultura dell’uso corretto della bicicletta, trattando anche temi di benessere ambientale e sicurezza stradale. Farmare i ragazzi su temi del genere fin dalla prima età scolare é oggigiorno fondamentale per formare cittadini esemplari.