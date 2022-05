Pompei. Smentite di Palazzo e trasparenza della politica

“Fantasie politiche da bar raccolte da organi di stampa” Con queste parole il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio era convinto ieri mattina (14 maggio) di aver liquidato a tarallucci e vino l’ennesima alzata di scudi del Movimento Democratico Pompeiano che raccoglie 5 consiglieri comunali desparicidos (o desparados). Bisognerebbe capire perché insistono nel porre questioni politiche a microfoni spenti e poi non vanno fino in fondo, o peggio si accontentano delle mezze misure. Inoltre, risulta a tutti evidente che quando insorgono questioni di componente politica è risibile chiamare in causa il presidente del consiglio comunale, responsabile delle regole del gioco ma non degli equilibri politici. Evidentemente il bersaglio doveva essere un altro. Inoltre se ci sono problemi su questo secondo versante bisogna avere il coraggio di aprire un dibattito aperto perché gli elettori hanno il diritto di sapere. L’esperienza insegna che non serve a nessuno nascondere l’evidenza. Prima o poi la verità torna sempre a galla più pesante di prima. Ci riferiamo al contenuto della prossima interrogazione, probabilmente già in preparazione, che presumibilmente arriverà sul tavolo del primo cittadino di Pompei prima del prossimo consiglio comunale. In essa sarà domandato se esiste o meno un’istanza dei consiglieri comunali del Movimento Democratico Pompeiano di sottoporre al voto di fiducia il presidente del consiglio comunale spedita via mail sulla casella elettronica di posta riservata del sindaco di Pompei. Ora, senza l’evidenza documentale nessuno può essere sicuro che non si tratti di pettegolezzi (come afferma il sindaco di Pompei) ma bisogna aggiungere a questa considerazione l’evidenza che se ne parla insistentemente nel Palazzo (non solo nei bar) insieme a l’altra parallela che sarebbe partita una campagna acquisti per una nuova stagione politica che prevede un record di incontri eccellenti per l‘amministrazione comunale, visite e firme di contratti istituzionali. In conclusione serve una squadra unita per fronteggiare l’appuntamento con la storia. A questo punto o si nasconde la testa sotto la sabbia oppure si cambia squadra ma è sempre possibile imboccare la terza strada: quella della chiarezza che è la più spinosa e meno amata dai politici anche se in democrazia rappresenta l’unica soluzione ai problemi. Riguardo la posta riservata va chiarito che il sindaco di Pompei può riferire in consiglio di non volerne rivelare il contenuto ma non può affermare ufficialmente di non averla ricevuta.