Pompei. Tamponi gratis alle famiglie con bambini

Salute, prevenzione e benessere nel Comune di Pompei: dalle 8 alle 13 di oggi, e nelle domeniche del 22 e 29 maggio, il Comune di Pompei ha disposto l’apertura di un centro tamponi gratuito per le famiglie di Pompei con bambini in età scolare. Il servizio rientra nel più ampio progetto sanitario posto in essere dal sindaco Carmine Lo Sapio. Sono state informate le famiglie e curato l’aspetto logistico-organizzativo. I tamponi saranno effettuati nei locali situati al piano terra della casa Comunale, in piazza Bartolo Longo. Non è necessaria la prenotazione, basta la tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento da presentare al centro tamponi comunale.