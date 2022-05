Angri. Studio Mazzola giornata evento su sovrappeso e obesità (video)

Angri. Lo Studio Mazzola promuove una giornata - evento per il controllo del sovrappeso e dell’obesità. Sabato 21 maggio

Angri. Studio Mazzola giornata evento su sovrappeso e obesità

Attenti alle istanze del territorio e alla vasta utenza che afferisce alla propria struttura poli specialistica, in Piazza Annunziata, lo Studio Mazzola promuove una giornata – evento per il controllo del sovrappeso e dell’obesità. Sabato 21 maggio dalle ore 10,30 la full immersion con incontri mirati con gli specialisti per discutere, avere una più ampia visione e avviare percorsi di consapevolezza consequenziali ai problemi connessi all’ipernutrizione.







Alimentazione e dieta

Termometro per un perfetto equilibrio fisco e psichico è legato strettamente a una corretta e sana alimentazione. Incide sulla dieta anche il fattore geo – ambientale non riferito prettamente alla qualità del contesto vitale ma anche alle consuetudini e ai costumi regionali culinari che determinano l’assunzione alimentare. Serve educazione e coscienza ma anche stima e auto controllo.

Il servizio è di Maria Paola Iovino