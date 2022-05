Pompei. Turismo religioso visita guidata del Santuario

Il 1° giugno e una data da segnare in agenda per é curioso di visitare a fondo la Basilica di Pompei percHé il Santuario Mariano parteciperà al progetto “Ora viene il bello” lanciato dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Santuari.

Mercoledì 1 giugno, alle 21, Pompei diventerà palcoscenico della Notte dei Santuari. La mafestazione prevede che alle 21 di quella vengano aperte le porte della Basilica dwella verdine del Rosario segnalata da una lampada simbolica. Alle 21.15, il professore Carmine Tavarone, storico dell’arte e autore del volume “Storia artistica della Basilica di Pompei”, guiderà i partecipanti allavisita nella scoperta delle bellezze custodite in Santuario della Madonna di Pompei mentre il Maestro Francesco Federico accompagnerà la visita con la musica di alcune improvvisazioni organistiche.

Alle 22.30 i visitatori assisteranno al rito della risalita del Quadro mentre eleveremo alla Vergine la preghiera che conclude la giornata.