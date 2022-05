Salerno. Guardia Costiera: Daconto è il nuovo Comandante

Il Capitano di Vascello Attilio Maria Daconto è da oggi il nuovo comandante del Compartimento Marittimo di Salerno. Il Comandante Daconto nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali, da ultimo, quello di Comandante in seconda della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica.

Il curriculum

Tra gli incarichi precedentemente svolti dall’Ufficiale, quello di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto tra il 2003 e il 2005, Comandante del Compartimento Marittimo di Gallipoli tra il 2014 e il 2016 e Ufficiale Superiore addetto al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e Capo della Segreteria Operativa della “Unita’ di analisi dell’andamento del trasporto”, struttura posta alle dirette dipendente del Ministero. Tra i riconoscimenti concessi a Daconto vi sono la nomina a commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare, la Croce Commemorativa per le Operazioni di Soccorso Umanitario Internazionale svolte in Albania e la Medaglia di benemerenza per l’emergenza “Sisma Umbria – Marche 1997”.